Antibiotici

Il trattamento della linfadenite dipende dal microrganismo responsabile dell’infezione. Per un’infezione batterica, viene generalmente somministrato un antibiotico per via endovenosa o orale. Per le infezioni micotiche o parassitarie si somministrano altri farmaci.

Impacchi caldi e umidi possono alleviare il dolore nei linfonodi infiammati. Spesso, una volta trattata l’infezione, i linfonodi diminuiscono lentamente di volume e il dolore si attenua. A volte i linfonodi ingranditi restano duri ma non sono più sensibili.

Gli ascessi devono essere drenati chirurgicamente e vengono somministrati antibiotici per via endovenosa. Nei bambini, gli antibiotici per via endovenosa sono comunemente necessari.