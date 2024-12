Antibiotici per via orale o topica

Un antibiotico somministrato per via orale, come la claritromicina, può eliminare l’infezione.

Sono efficaci anche farmaci applicati direttamente alla zona interessata (per via topica) come l’eritromicina, la clindamicina, la mupirocina o il perossido di benzoile.

Le creme antimicotiche, come il miconazolo, possono aiutare se è presente nell’area interessata anche un lievito o fungo.

L’eritrasma può ripresentarsi e in tal caso è necessario un secondo ciclo di trattamento.