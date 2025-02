La linfangite è un’infezione di uno o più vasi linfatici, di solito causata dagli streptococchi.

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni batteriche della cute.)

La linfa è un liquido che fuoriesce dai vasi sanguigni più piccoli del corpo e fa parte del sistema immunitario dell’organismo. Il liquido penetra tra le cellule portando nutrimento e rimuovendo sostanze come cellule danneggiate, cellule cancerose e microrganismi infettivi. Attraverso i vasi linfatici, tutta la linfa raggiunge i linfonodi, localizzati in posizioni strategiche. I linfonodi e i globuli bianchi specializzati all’interno dei linfonodi lavorano per rimuovere queste sostanze e particelle estranee dall’organismo. (Vedere la figura Sistema linfatico: un aiuto per difendersi dalle infezioni.)

Gli streptococchi possono entrare nei vasi linfatici, solitamente attraverso un graffio o una ferita nel braccio o nella gamba. Spesso, un’infezione streptococcica della cute e dei tessuti subito sotto la cute (cellulite) si propaga ai vasi linfatici. Raramente, sono responsabili gli stafilococchi o altri batteri.

Stria linfangitica MODELLO 3D

Sintomi della linfangite Striature rosse, irregolari, calde e sensibili si sviluppano sulla pelle del braccio o della gamba colpiti. Le striature spesso si propagano dall’area infetta a un gruppo di linfonodi, come quelli dell’inguine o dell’ascella. I linfonodi si ingrossano e divengono dolenti alla palpazione (vedere linfadenite). Linfangite Nascondi dettagli Dopo una puntura d’insetto, questa persona ha sviluppato una striatura rossa sul braccio che coincide con una linfangite. SCIENCE PHOTO LIBRARY I sintomi comuni della linfangite comprendono febbre, brividi scuotenti, ritmo cardiaco accelerato e cefalea. Talvolta questi sintomi si verificano prima che le striature rosse facciano la loro comparsa. La diffusione dell’infezione dal sistema linfatico al circolo ematico (batteriemia) può causare infezioni in tutto l’organismo, spesso con sorprendente rapidità.

Diagnosi della linfangite Valutazione medica La diagnosi di linfangite si basa sul suo aspetto tipico. Se necessario, l’esame del sangue mostra, di solito, un aumento del numero di globuli bianchi, volto a combattere l’infezione. I medici identificano con difficoltà i microrganismi che causano l’infezione, a meno che non si siano diffusi nel circolo ematico e possano essere sottoposti a coltura oppure sia possibile prelevare il pus da una ferita dell’area interessata per sottoporlo a coltura.