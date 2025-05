Punture di trigone

Inizialmente lavaggio con acqua salata

Trattamento medico della ferita e rimozione dei frammenti dell’aculeo

La prima assistenza per lesioni da puntura di trigone a un braccio o una gamba consiste in un delicato lavaggio con acqua salata nel tentativo di rimuovere i frammenti dell’aculeo caudale, che va rimosso solo se si trova sulla superficie cutanea e non penetra nel collo, nel torace o nell’addome. Il sanguinamento abbondante può esser rallentato esercitando una pressione diretta.

Al pronto soccorso, i medici esaminano la ferita e rimuovono i frammenti dell’aculeo. L’arto leso deve essere tenuto sollevato per parecchi giorni. In qualche caso è necessaria la terapia antibiotica ed eventualmente la chiusura chirurgica della ferita.