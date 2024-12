Punture di medusa

La dermatite del bagnante consiste in un’eruzione urticante e pruriginosa che colpisce i nuotatori delle coste atlantiche (in particolare Florida, Caraibi e Long Island) ed è causata da una reazione allergica alle punture delle larve dell’anemone di mare o della medusa ditale. L’eruzione si manifesta nei punti di contatto fra il costume da bagno e la cute. In caso di sospetto contatto con tali larve bisogna togliere il costume e lavarsi abbondantemente. Le eruzioni vanno trattate con una lozione di idrocortisone e, se necessario, un antistaminico per via orale. In caso di reazione grave, è opportuno rivolgersi a un medico.