Morsi di lucertola

Le uniche due lucertole note per essere velenose sono

la lucertola imperlata

mostro di Gila

La lucertola imperlata si trova in Messico. Il mostro di Gila si trova in Arizona, in Sonora, in Messico e nelle aree vicine.

Il veleno di queste lucertole è in qualche modo simile per contenuto e per effetti a quello di alcuni crotali, sebbene i sintomi tendano a essere nettamente meno gravi, e i morsi non sono quasi mai letali. Diversamente dalla maggior parte dei serpenti, il mostro di Gila e la lucertola imperlata stringono saldamente quando mordono e secernono il veleno nella vittima masticando piuttosto che iniettandolo con i denti. La lucertola è difficile da staccare.

I sintomi comuni comprendono dolore, edema e anomalia di colorazione della zona intorno alla ferita e gonfiore dei linfonodi. Si manifestano debolezza, sudorazione, sete, cefalea e ronzii nelle orecchie (acufeni). Nei casi più gravi, la pressione arteriosa precipita.

Suggerimenti per rimuovere il mostro di Gila:

Aprire le mascelle forzando con una pinza

Applicare una fiamma sotto il mento della lucertola

Immergere in acqua la lucertola e l’estremità del corpo interessata

Una volta staccata la lucertola, spesso restano dei frammenti di denti nella cute che devono essere rimossi. Il trattamento della bassa pressione o dei problemi di coagulazione del sangue è analogo a quello del morso di crotalo. Non esiste un antidoto specifico.

