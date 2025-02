Il problema maggiore si presenta quando una persona si ammala ma non sa di essere stata punta da una zecca. A quel punto, per il medico può essere difficoltoso capire se è presente un’infezione trasmessa dalle zecche.

Se si sa per certo di essere stati punti da una zecca, si deve contattare il proprio medico. Le azioni intraprese dal medico dipenderanno da quanto sono comuni le zecche portatrici di malattie nell’area in cui si risiede. Il medico può semplicemente consigliare di tenere sotto controllo la puntura per eventuali segni di infezione. Tali segni includono:

Un’area arrossata circostante la puntura (a volte di qualche centimetro di larghezza)

Eruzione cutanea

Sensazione di malessere, in generale (dolori muscolari, mal di testa, febbre, debolezza)

Nel caso non compaia alcun sintomo o eruzione cutanea per un mese, è probabile che non sia presente un’infezione. Tuttavia, qualora si risieda in un’area in cui le infezioni trasmesse da zecche sono comuni, il medico può effettuare un controllo e somministrare un antibiotico in dose singola.