Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport

University of Illinois at Chicago;

Le punture di api, vespe e calabroni sono comuni in tutti gli Stati Uniti. Anche alcune formiche pungono.

Le punture di api, vespe, calabroni e formiche, di solito causano dolore, arrossamento, gonfiore e prurito.

Le reazioni allergiche, seppure rare, possono essere gravi.

I pungiglioni vanno rimossi e si applicano creme o pomate per alleviare i sintomi.

(Vedere anche Introduzione a morsi e punture)

Un individuo medio può tollerare con sicurezza 10 punture per ogni chilo di peso corporeo. Questo significa che un adulto medio può sopportare più di 1.000 punture, mentre 500 punture possono uccidere un bambino. Tuttavia, in un soggetto allergico una sola puntura può causare la morte per reazione anafilattica (una reazione allergica potenzialmente letale in cui la pressione arteriosa precipita e le vie aeree si ostruiscono).

Ape mellifera Immagine Immagine per gentile concessione del Dott. Justin Kaplan.

Negli Stati Uniti le morti per punture di ape superano di 3-4 volte quelle da morsi di serpente. Un tipo più aggressivo di api da miele, denominato ape assassina africana, è migrato dal Sud America in alcuni stati del sud e sud-ovest degli Stati Uniti. Attaccando la vittima in sciami, queste api causano una reazione più grave rispetto alle altre api.

Nel sud degli Stati Uniti, soprattutto nell’area del Golfo del Messico, le formiche rosse pungono ogni anno più del 40% degli abitanti di queste regioni infestate, causando almeno 30 decessi.

Sintomi Le punture di api, vespe e calabroni provocano un dolore immediato e la formazione di una zona del diametro di poco più di un centimetro, rossa, gonfia e talvolta pruriginosa. In alcuni soggetti, l’area si gonfia fino a 5 cm o più di diametro nei successivi 2 o 3 giorni. Questo gonfiore è talvolta scambiato per infezione, rara dopo le punture di api. Le reazioni allergiche possono causare eruzioni cutanee, prurito diffuso, respiro sibilante, difficoltà di respirazione e collasso. Reazione alle punture di vespa Immagine ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY La puntura della formica rossa di solito genera dolore immediato, rossore e gonfiore, che scompaiono entro 45 minuti. Si forma quindi una bolla, che si rompe nel giro di 2-3 giorni, e spesso si infetta. Talvolta, al posto di una bolla compare una chiazza rossa, tumefatta e pruriginosa. Nelle persone che hanno subito un notevole numero di punture possono manifestarsi un’infiammazione di singoli nervi e crisi convulsive.