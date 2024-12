Infezioni alle mani causate da morsi

Accurata pulizia della lesione

Antibiotici

L’area lesionata va pulita in modo accurato. In genere il medico esegue una procedura chirurgica per assicurarsi di pulire bene l’intera lesione. Poi lascia generalmente la ferita aperta perché possa drenare. Se l’infezione non è grave e la ferita non è profonda, si somministrano antibiotici per bocca per evitare la diffusione dell’infezione. Se il medico sospetta un’infezione nell’articolazione (artrite infettiva), somministra antibiotici in vena (via endovenosa) per evitare la distruzione permanente dell’articolazione. La scelta dell’antibiotico efficace dipende dal batterio comune nella comunità del paziente. Se l’infezione è grave, il soggetto viene ricoverato in ospedale e riceve degli antibiotici per via endovenosa.

Viene applicata una medicazione e la mano deve rimanere sollevata il più possibile, idealmente al di sopra della testa, e il più spesso possibile, al fine di mantenere la lesione pulita e ridurre al minimo il gonfiore. Talvolta è necessario indossare un tutore per mantenere la mano immobilizzata nella posizione più funzionale a favorire la guarigione.