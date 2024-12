Tubercolosi (TB) miliare

Esame e coltura di un campione prelevato dall’area infetta

Se disponibile, test di amplificazione dell’acido nucleico

Test cutaneo alla tubercolina o esami del sangue per rilevare la tubercolosi

Radiografia toracica

Le procedure per diagnosticare la tubercolosi miliare sono simili a quelle utilizzate per la diagnosi della tubercolosi polmonare.

I campioni di liquidi corporei infetti possono essere esaminati al microscopio e/o inviati in laboratorio per le analisi e per far crescere (in coltura) i batteri. I campioni possono consistere in:

Sangue

Liquido cerebrospinale, ottenuto mediante puntura lombare (rachicentesi)

Urina

Liquido proveniente dallo spazio tra i due strati della membrana che circonda i polmoni (pleura)

Liquido proveniente dallo spazio tra i due strati della membrana che circonda il cuore (pericardio)

Liquido sinoviale

Midollo osseo

Il Mycobacterium tuberculosis può talvolta essere identificato eseguendo il test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) su alcuni tipi di campioni. I NAAT ricercano il materiale genetico peculiare di un microrganismo, ovvero il DNA o RNA (acidi nucleici). I NAAT sfruttano un processo che aumenta la quantità di DNA o RNA batterico, in modo da poter identificare il microrganismo più facilmente.

Vengono eseguiti il test cutaneo alla tubercolina o analisi del sangue per rilevare la tubercolosi (test di rilascio dell’interferone gamma).

Una radiografia del torace può mostrare la grande quantità di piccole lesioni tipica della tubercolosi miliare. In rapporto alle parti del corpo interessate, si eseguono altri esami di diagnostica per immagini. Questi possono includere la tomografia computerizzata (TC), l’ecografia e la risonanza magnetica per immagini (RMI).