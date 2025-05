La TB viene trattata con antibiotici. Esistono molti regimi antibiotici diversi per curare la TB attiva, che dipendono dalle caratteristiche della malattia, dai risultati ottenuti dagli esami e da altre circostanze. Tuttavia, in generale:

Il trattamento è domiciliare

Si assumono 4 antibiotici per circa 2 mesi

Successivamente, si assumono almeno 2 antibiotici per altri 4-7 mesi (per eliminare tutti i batteri tubercolari è necessario molto tempo)

Può essere necessario il ricovero in ospedale per le persone in gravi condizioni, senza fissa dimora o residenti in luoghi in cui è difficile limitare il contatto con gli altri, come case di riposo, dormitori scolastici o ricoveri per senzatetto.