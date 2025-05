Prevenzione delle infezioni

Vari accorgimenti aiutano a proteggersi dalle infezioni.

Lavarsi le mani è un modo efficace per prevenire la trasmissione diretta dei microrganismi infettivi da una persona all’altra. È particolarmente importante per chi manipola alimenti o ha frequenti contatti fisici con altre persone, in particolare persone malate.

Igiene delle mani Immagine

I disinfettanti per le mani sono liquidi o schiume che contengono almeno il 60% di alcol, che uccide la maggior parte dei microrganismi infettivi. Poiché molti organismi infettivi possono essere presenti sulle mani, l’uso di disinfettanti per le mani riduce significativamente la possibilità di diffusione dell’infezione.

L’uso di mascherine può aiutare a ridurre la diffusione delle infezioni respiratorie. Molte infezioni respiratorie si diffondono attraverso goccioline aeree (le cui dimensioni sono variabili a seconda del tipo di batterio o virus) che vengono prodotte quando le persone infette tossiscono, starnutiscono, respirano o parlano. I soggetti con un’infezione devono indossare mascherine per impedire la trasmissione dell’infezione ad altri. Le mascherine possono anche essere indossate per ridurre la possibilità di contrarre un’infezione. Tipi diversi di mascherine offrono livelli di protezione diversi, tra cui (in ordine crescente di protezione): mascherine in tessuto multistrato, mascherine chirurgiche multistrato e mascherine KN95, e mascherine N95 (vedere Types of Masks and Respirators dei Centers for Disease Control and Prevention [CDC]).

Coloro che visitano pazienti gravemente malati in ospedale devono lavarsi le mani, usare un disinfettante per le mani e probabilmente verrà loro richiesto di indossare un camice, una mascherina e dei guanti, prima di entrare nella stanza del paziente.

Talvolta, per prevenire un’infezione, si somministrano antibiotici a soggetti che ancora non ne presentano alcuna. Questa misura preventiva viene denominata profilassi. Molti soggetti sani che devono sottoporsi a certi tipi di interventi chirurgici, in particolare in caso di chirurgia addominale e trapianto d’organo, richiedono l’uso di antibiotici a scopo profilattico.

La vaccinazione rappresenta uno dei modi più efficaci di prevenire le infezioni. Soggetti a rischio aumentato di sviluppare infezioni (soprattutto i lattanti, i bambini, gli anziani, i malati di HIV/AIDS) devono effettuare tutte le vaccinazioni necessarie per ridurre questo rischio.

