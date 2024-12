Malattia da inquinamento dell’aria

L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause di morte in tutto il mondo. La prevenzione o la riduzione dell’esposizione agli inquinanti atmosferici esterni è fondamentale per ridurre il rischio acuto e cronico di malattie correlate all’inquinamento atmosferico.

I livelli di inquinanti nell’aria varia in base alla località e alle condizioni ambientali. Ad esempio, l’ozono tende a restare nell’aria nei giorni molto caldi e umidi, in particolare nel pomeriggio e in prima serata. L’indice di qualità dell’aria (Air Quality Index) viene utilizzato dal governo federale per comunicare quanto sia inquinata l’aria in un determinato luogo e momento. In particolare se si è affetti da patologie cardiache o polmonari, è possibile usare l’Air Quality Index per guidare le scelte relative alle attività all’aperto nei giorni in cui i livelli di inquinamento sono elevati (Air Quality Index [AQI] | AirNow.gov).

Esempi di modifica del rischio includono la riduzione di un’attività fisica intensa all’aperto e/o il rimanere al chiuso in spazi con sistemi di filtrazione ad alta efficienza per particelle (high-efficiency particulate air, HEPA) nei giorni in cui la qualità dell’aria è scarsa.

Si consiglia anche di ridurre l’esposizione a fonti interne, come il fumo e la cucina, e di ottimizzare la ventilazione.