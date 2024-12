Anamnesi di esposizione al berillio

Diagnostica per immagini (radiografia o tomografia computerizzata) del torace

Test per la sensibilizzazione al berillio

Una radiografia del torace può essere normale o mostrare anomalie, spesso simili a quelle osservate nei soggetti con sarcoidosi. La tomografia computerizzata toracica ad alta risoluzione è più sensibile della radiografia, sebbene i soggetti con berilliosi possano avere risultati normali agli esami di diagnostica per immagini.

I risultati dei test di funzionalità polmonare variano e possono mostrare limitazioni, ridotta capacità di diffusione del monossido di carbonio (Diffusion Lung CO, DLCO) e/o ostruzione nei soggetti con berilliosi.

Un esame chiamato BeLPT, in cui i linfociti (un tipo di globuli bianchi) ottenuti da un campione di sangue o di liquido ottenuto attraverso il lavaggio broncoalveolare vengono sottoposti a coltura con solfato di berillio, viene utilizzato per rilevare la sensibilizzazione al berillio. Tuttavia, il test BeLPT non è ampiamente disponibile.

Diagnosticare la berilliosi può essere difficoltoso. Tuttavia, i medici possono formulare una diagnosi di probabile berilliosi sulla base di varie combinazioni di criteri diagnostici, tra cui anamnesi di esposizione, diagnostica per immagini del torace, risultati anomali dei test di funzionalità polmonare, risultati anomali del BeLPT e biopsia polmonare. Alcuni risultati, come un’anomalia al BeLPT, forniscono una maggiore certezza diagnostica rispetto ad altri, come le alterazioni radiografiche aspecifiche.