I soggetti con silicosi sono a rischio di altri disturbi:

Tubercolosi (TB)

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Carcinoma polmonare

Malattie reumatiche (autoimmuni) sistemiche

I soggetti con silicosi presentano un rischio maggiore di sviluppare infezioni da micobatteri, come la tubercolosi.

L’esposizione alla silice è associata a un maggior rischio di broncopneumopatia cronica ostruttiva (come enfisema o bronchite cronica).

I soggetti con silicosi sono a maggior rischio di carcinoma polmonare. La silice cristallina è stata identificata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) come cancerogeno per il polmone umano del Gruppo 1.

L’esposizione alla silice cristallina è associata anche a un maggior rischio di diverse malattie reumatiche sistemiche, tra cui l’artrite reumatoide e la sclerosi sistemica.