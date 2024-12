Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

La malattia pleurica correlata all’amianto comprende l’ispessimento (placche) e la calcificazione della pleura, le aderenze, il versamento pleurico, il collasso polmonare parziale e il mesotelioma.

I soggetti con malattia pleurica correlata all’amianto possono avere difficoltà respiratorie.

La diagnosi si basa sull’anamnesi e sui risultati della diagnostica per immagini del torace.

Il trattamento si incentra sull’attenuazione dei sintomi.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi correlati all’amianto e Panoramica sulle pneumopatie ambientali e professionali.)

L’amianto è una famiglia di silicati naturali (minerali) le cui proprietà strutturali e resistenti al calore sono utili per i materiali edili e navali, nei freni automobilistici e in alcuni tessuti. Gli asbesti si riscontrano in basse concentrazioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ma tale basso livello di esposizione ambientale non contribuisce in modo significativo alla malattia. Se inalate, le fibre di amianto si depositano nei polmoni, formando cicatrizzazioni.

L’inalazione di amianto può causare anche l’ispessimento e la cicatrizzazione delle membrane che rivestono i polmoni (pleura). Questi ispessimenti sono chiamati placche pleuriche e di solito non causano sintomi. Se le placche pleuriche diventano più estese, possono causare difficoltà respiratorie e lievi anomalie respiratorie nel test di funzionalità polmonare. Le placche pleuriche non evolvono in senso maligno.

L’inalazione delle fibre di amianto può, talvolta, determinare l’accumulo di liquido tra i due foglietti pleurici dei polmoni (cavità pleurica). Questa condizione viene definita pleurite non cancerosa (benigna) da amianto. Un soggetto con pleurite benigna da amianto, può presentare difficoltà respiratorie.

Sebbene le placche pleuriche correlate all’amianto e l’accumulo di liquidi non siano cancerosi, sono indicativi di una passata esposizione all’amianto e quindi di un maggior rischio di sviluppare il carcinoma polmonare e il mesotelioma.

Diagnosi della malattia pleurica legata all’amianto Anamnesi di esposizione all’amianto

Diagnostica per immagini del torace Le placche pleuriche che si sviluppano in molti soggetti esposti all’amianto spesso contengono calcio, che ne facilita la visualizzazione sulle radiografie del torace e alla tomografia computerizzata (TC).