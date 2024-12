Asma correlata al lavoro

Eliminazione o riduzione dell’esposizione

Farmaci per aprire le vie aeree

Modifica o cambiamento dell’ambiente lavorativo

Oltre a ridurre o eliminare le esposizioni sul lavoro, i trattamenti medici sono gli stessi di altri tipi di asma . Si possono somministrare farmaci per dilatare le vie aeree (broncodilatatori), preferibilmente in un inalatore (ad esempio, albuterolo). Sono utili farmaci antinfiammatori, per via inalatoria (ad esempio, il corticosteroide triamcinolone) o come compresse (ad esempio, montelukast). In caso di gravi attacchi, si possono assumere corticosteroidi come prednisone, per brevi periodi, per via orale. Per il trattamento a lungo termine, i corticosteroidi per via inalatoria sono da preferire ai corticosteroidi orali. L’aumento dei farmaci per l'asma o delle loro dosi deve destare preoccupazione per l’esposizione continua e scatenante sul lavoro.

Con l’asma professionale indotta da sensibilizzanti, i soggetti possono reagire a livelli estremamente bassi di esposizione nell’aria una volta sensibilizzati a una sostanza. Pertanto, la gestione raccomandata consiste nell’identificazione e nella rimozione completa dall’ulteriore esposizione alla sostanza sensibilizzante. Dato che la completa rimozione dal luogo di lavoro può comportare conseguenze socioeconomiche sostanziali, talvolta si tenta il trasferimento in un’area di lavoro diversa nello stesso luogo di lavoro o il miglioramento dei controlli tecnici (controllando l’ambiente). In situazioni con potenziale esposizione alla sostanza sensibilizzante, è essenziale un attento monitoraggio per il peggioramento dell’asma, compresi sintomi, uso di farmaci e funzione polmonare. Il riconoscimento precoce e la pronta rimozione dalla sostanza sensibilizzante determinano esiti migliori, ma l’asma di solito persiste anche quando il soggetto è lontano dalla sostanza.

I soggetti con asma professionale indotta da irritanti e asma esacerbata dal lavoro possono continuare il loro lavoro attuale se vengono adottate misure adeguate per ridurre le esposizioni e le condizioni scatenanti. Queste misure includono migliori controlli ambientali delle esposizioni irritanti e sistemazioni per evitare alcune mansioni o sedi lavorative, come il lavoro in una stanza calda o fredda. Un monitoraggio regolare dei sintomi e del controllo dell’asma è importante.