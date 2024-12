Panoramica sui disturbi correlati all’amianto

Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

L’amianto è il nome collettivo di un gruppo di silicati naturali (un tipo di minerale) le cui proprietà strutturali e resistenti al calore sono utili per i materiali edili ed isolanti, e per altri materiali a bordo delle navi, nei freni automobilistici e in alcuni tessuti.

Nella maggior parte dei Paesi sviluppati, l’uso di amianto è diminuito negli ultimi decenni, ma l’amianto può essere ancora presente nei vecchi materiali da costruzione e in alcuni prodotti. Un uso più diffuso dell’amianto continua principalmente in alcuni Paesi in via di sviluppo. Poiché dopo l’esposizione all’amianto è necessario molto tempo per sviluppare la malattia, le persone continuano a sviluppare malattie correlate all’amianto.

La precedente esposizione professionale rimane la causa predominante della malattia correlata all’amianto. L’amianto è inoltre presente in basse concentrazioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ma tale basso livello di esposizione ambientale generalmente non contribuisce in modo significativo alla malattia.

I disturbi correlati all’amianto sono causati dall’inalazione di fibre di amianto, come quando viene mosso materiale friabile o fragile che ne contiene. L’amianto può causare malattie benigne e maligne.

Le malattie benigne (non cancerose) comprendono

L’asbestosi è una forma di malattia polmonare interstiziale causata dall’esposizione all’amianto.

Le placche pleuriche correlate all’amianto sono la manifestazione più comune di esposizione all’amianto. (La pleura è il tessuto sottile che riveste i polmoni.) Il tempo necessario affinché le placche pleuriche correlate all’amianto si sviluppino dopo che il soggetto è stato esposto all’amianto è di circa 20-30 anni. Spesso le placche pleuriche sono asintomatiche, sebbene aumentino il rischio di altre malattie polmonari correlate all’amianto, poiché derivano dall’esposizione all’amianto.

L’ispessimento pleurico correlato all’amianto è caratterizzato da un ispessimento esteso e diffuso della pleura. L’ispessimento pleurico può causare respiro affannoso e dolore toracico.

I versamenti pleurici benigni di amianto (BAPE) sono piccoli versamenti pleurici con sangue che colpiscono un lato dei polmoni. Questi versamenti in genere si verificano entro 10 anni dall’esposizione all’amianto. Un soggetto con BAPE può essere asintomatico o presentare febbre e dolore toracico.

Le malattie maligne (cancerose) comprendono

Il carcinoma polmonare è il tipo di tumore più comune associato all’esposizione all’amianto. Il tempo dall’esposizione all’esordio della malattia è solitamente di 20-30 anni. Il rischio di carcinoma polmonare dovuto all’esposizione all’amianto aumenta con esposizioni cumulative maggiori. Sebbene l’asbestosi sia un indicatore di esposizione ad alti livelli, il carcinoma polmonare può manifestarsi senza asbestosi. Il fumo aumenta il rischio di carcinoma polmonare nei soggetti esposti all’amianto.

Il mesotelioma, un tumore maligno della pleura e/o del peritoneo, è caratterizzato da una lunga latenza (tempo dall’esposizione all’esordio della malattia), con una mediana di circa 40 anni. Sebbene la maggior parte dei mesoteliomi abbia un’origine professionale, possono svilupparsi anche dopo un’esposizione ambientale o domiciliare (come quando un lavoratore porta a casa l’amianto attraverso oggetti contaminati).

