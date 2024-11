La diretta esposizione professionale rimane la causa predominante della malattia correlata all’amianto. Nella maggior parte dei Paesi sviluppati, l’uso dell’amianto è diminuito negli ultimi decenni. L’amianto è ancora presente nei vecchi materiali da costruzione e in alcuni prodotti, e oggi la maggior parte delle esposizioni professionali si verifica durante la riparazione, la ristrutturazione, la rimozione o la manutenzione dei prodotti contenenti amianto installati in epoche precedenti. I livelli di esposizione sul posto di lavoro erano generalmente molto più elevati in passato.

Tradizionalmente, le professioni associate al rischio più elevato di esposizione comprendono quelle del settore edile (isolatori, tubisti, carpentieri, elettricisti, conciatetti, cartongessisti), addetti alla manutenzione, lavoratori dei cantieri navali e personale della Marina, calderai e lavoratori delle fornaci, meccanici dei freni delle auto e individui coinvolti nell’estrazione e nella lavorazione dell’amianto.