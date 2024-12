Malattie da edificio

I medici basano la diagnosi di malattia correlata agli edifici sull’esposizione del soggetto e sui riscontri dell’anamnesi (tra cui esordio dei sintomi, tempistica e progressione). Documentano l’eventuale aumento dell’uso di farmaci, visite mediche e giorni di malattia utilizzati.

I sintomi associati all’essere in un edificio o in un ambiente specifico che migliorano quando il soggetto è lontano da tale ambiente sono un indizio importante. I medici devono valutare la presenza di malattie specifiche, come asma o polmonite da ipersensibilità.

I medici chiedono al soggetto di descrivere il proprio lavoro e gli altri ambienti frequentati, comprese le dimensioni dello spazio, il numero di lavoratori, la ventilazione, le attività lavorative e le potenziali fonti di esposizione come polvere, sostanze chimiche, gas, prodotti per la pulizia, muffe e microrganismi. Il medico si informa anche di eventuali cambiamenti nel luogo di lavoro o nei processi lavorativi che possono coincidere con l’esordio o il peggioramento dei sintomi. Sintomi simili in altri occupanti dell’edificio, anche se non sempre presenti, possono essere un indizio per una malattia correlata agli edifici.