Radiografia e, generalmente, tomografia computerizzata (TC) del torace

La diagnosi di mediastinite può essere spesso posta su base clinica, se il paziente presenta una condizione che possa dare luogo a mediastinite; ad esempio, in presenza di sintomi suggestivi di mediastinite e recente procedura che interessa il torace o l’esofago, oppure tubercolosi o altra infezione a lento sviluppo.

Quando la mediastinite ha un esordio acuto, i sintomi sono generalmente abbastanza gravi da indurre il sospetto in pazienti che non siano in grado di riferire le possibili cause, come quelli in stato di ebbrezza che non ricordano l’episodio di vomito violento o bambini che abbiano ingerito una sostanza caustica o una batteria a bottone.

La diagnosi è confermata con la radiografia e, generalmente, la TC toraciche.

Quando la mediastinite colpisce un soggetto sottoposto in precedenza a sternotomia mediana, l’approccio terapeutico può orientarsi verso una procedura che prevede l’inserimento di un ago nel torace attraverso lo sterno e l’asportazione del liquido per analisi microscopiche (ago aspirato).