Panoramica sui disturbi della pleura e del mediastino

La pleura è una membrana sottile e trasparente, formata da due strati che rivestono i polmoni e la parte interna della parete toracica. Lo strato che riveste i polmoni è a stretto contatto con quello che riveste la parete toracica. Tra questi due sottili strati di membrana flessibile c’è una piccola quantità di liquido (liquido pleurico) che li lubrifica, facilitandone lo scorrimento ad ogni atto respiratorio. L’area che contiene il liquido viene definita cavità pleurica.

Due proiezioni della pleura

In presenza di quadri alterati, l’aria o l’eccesso di liquido può penetrare fra le superfici pleuriche, ingrossando la cavità pleurica. Se si verifica un accumulo eccessivo di liquido (definito versamento pleurico) o di aria (pneumotorace) uno o entrambi i polmoni possono non essere in grado di espandersi normalmente durante la respirazione, con conseguente collasso del tessuto polmonare. La pleura può infettarsi (vedere Pleurite virale).

Il mediastino (cavità toracica) indica un’area delimitata dallo sterno frontalmente, dalla colonna vertebrale posteriormente, dal collo superiormente e dal diaframma inferiormente. Contiene il cuore, la ghiandola del timo, alcuni linfonodi e porzioni di trachea, esofago, aorta, ghiandola tiroide e ghiandole paratiroidi. Non comprende i polmoni. Il mediastino è suddiviso in tre parti:

Anteriore

Medio

Posteriore

In questa regione possono formarsi masse mediastiniche anomale, come cisti e tumori. Qualora il contenuto dell’esofago fuoriesca nel mediastino, causando irritazione e infezione, può manifestarsi una mediastinite. La mediastinite può anche manifestarsi a seguito di un intervento chirurgico al torace (come quelli che comportano la resezione dello sterno, ad esempio mediante sternotomia mediana). L’ingresso di aria nel mediastino dà luogo allo pneumomediastino.