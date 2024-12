Masse mediastiniche

Radiografia del torace

Le masse presenti nel mediastino sono spesso identificate nell’ambito dell’esecuzione di una radiografia toracica o altro test per immagini, finalizzati alla valutazione di sintomi come dolore toracico, tosse o difficoltà respiratoria o per altro scopo.

Per determinare la causa della massa, è necessario svolgere ulteriori accertamenti, solitamente la tomografia computerizzata (TC) o la risonananza magnetica per immagini (RMI) e la biopsia.