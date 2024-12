Farmaci per il trattamento dell’acido gastrico

La pompa protonica è il nome del processo chimico mediante il quale lo stomaco secerne l’acido. Gli inibitori della pompa protonica sono i farmaci più potenti per ridurre la produzione di acido. Gli inibitori della pompa protonica favoriscono una guarigione più rapida delle ulcere in una percentuale maggiore di soggetti rispetto ai bloccanti dei recettori dell’istamina-2 (H2) e pertanto vengono di norma preferiti a questi ultimi nel trattamento delle ulcere. Essi vengono utilizzati per gravi forme di gastrite (come quando è presente un’emorragia) e per GERD grave. Gli inibitori della pompa protonica sono anche molto utili nel trattamento di malattie che causano un’eccessiva secrezione di acido gastrico, come la sindrome di Zollinger-Ellison.

Gli inibitori della pompa protonica possono essere somministrati per via orale o per via endovenosa (EV). Questi farmaci sono solitamente ben tollerati ma possono causare diarrea, stipsi e cefalea. L’uso a lungo termine degli inibitori della pompa protonica può causare il ridotto assorbimento di B12, ferro, magnesio e calcio.