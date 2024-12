Antibiotici

Se non viene trattata, la malattia di Whipple è progressiva e letale.

La malattia di Whipple può essere curata con trattamento antibiotico. In genere si somministra inizialmente ceftriaxone o penicillina per via endovenosa per 2-4 settimane, quindi trimetoprim/sulfametossazolo per via orale per almeno 12 mesi. I sintomi si riducono rapidamente.

Malgrado l’iniziale risposta agli antibiotici, tuttavia, la malattia può recidivare.