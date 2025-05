Il trattamento dipende dalla causa. Per alcune malattie del malassorbimento esistono trattamenti specifici. Per esempio, la sprue tropicale e la malattia di Whipple sono trattate con antibiotici.

In generale, in caso di problemi solo con alcuni alimenti, i medici consigliano di evitarli. In caso di assenza di determinati enzimi digestivi, talvolta è possibile assumere integratori enzimatici. In presenza di una carenza di vitamine, si assumono vitamine supplementari.