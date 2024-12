Gli antidepressivi sono farmaci utilizzati per trattare la depressione. Assumere gli antidepressivi prescritti dal medico; se non si assumono, le probabilità di mettere in atto i pensieri suicidari aumentano. Non interrompere l’assunzione degli antidepressivi, a meno che lo indichi il medico.

A volte i pensieri suicidi (senza dare concretamente seguito a questi pensieri) possono aumentare nei bambini e nei giovani adulti che assumono per la prima volta antidepressivi. Se un bambino sta assumendo un antidepressivo, osservare questi segnali d’allarme, in particolare nelle prime settimane di trattamento:

Il bambino sembra ancora più ansioso

Il bambino sembra agitato, irritabile o arrabbiato

Il bambino sembra irrequieto

Il bambino è allegro e pieno d’energia ma diventa anche facilmente irritabile, distratto o agitato.

Chiamare immediatamente il medico del bambino se si notano questi segnali d’allarme.