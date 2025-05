Panoramica sulle malattie infettive

I fatti in Breve

I microrganismi sono minuscole creature viventi, come i batteri e i virus. I microrganismi sono presenti ovunque. Nonostante ne esistano migliaia di specie, solo poche invadono, si moltiplicano e provocano malattie nell’uomo.

Molti microrganismi vivono sulla pelle, nella bocca, nelle vie aeree superiori, nell’intestino e nei genitali (specialmente nella vagina) senza causare malattie (vedere Flora residente). Se un microrganismo possa convivere in modo innocuo o invada e causi una malattia dipende dalla natura del microrganismo e dallo stato delle difese naturali del soggetto (vedere Difese contro le infezioni).

Tabella Tipi di microrganismi infettivi Tabella

Alcuni microrganismi hanno il potenziale per essere utilizzati come armi biologiche. Questi microrganismi includono quelli responsabili di malattie come l’antrace, la brucellosi, la febbre emorragica (l’infezione da virus Ebola e l’infezione da virus di Marburg), la peste, il vaiolo, la tularemia e quelli che producono la tossina botulinica. Essi sono tutti potenzialmente letali e, a eccezione dell’antrace, della tossina botulinica e della tularemia, possono essere trasmessi da persona a persona. La trasmissione umana diretta della brucella è estremamente rara.