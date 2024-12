Dolore muscoloscheletrico

Gli esami del sangue sono utili solo per confermare la diagnosi formulata dal medico dopo un esame obiettivo. Una diagnosi non viene formulata o confermata solo sulla base di un esame del sangue. Esempi di questi esami del sangue includono fattori reumatoidi e anticorpi antinucleari, utilizzati per diagnosticare le cause comuni di artrite, come l’artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico. Solitamente questi esami sono consigliati solo se sintomi specifici suggeriscono quel tipo di disturbo.

Le radiografie sono utilizzate principalmente per ottenere immagini delle ossa, ma non mostrano muscoli, tendini e legamenti. In genere, le radiografie sono richieste se il medico sospetta una frattura o, meno comunemente, un tumore osseo o un’infezione, oppure per cercare alterazioni che confermino che un soggetto soffre di una certa forma di artrite (ad esempio, artrite reumatoide o osteoartrite).

La risonanza magnetica per immagini (RMI), a differenza delle semplici radiografie, può identificare anomalie dei tessuti molli, come i muscoli, le borse, i legamenti e i tendini. La RMI può essere richiesta quando il medico sospetta un significativo danno a un legamento o a un tendine o a strutture importanti all’interno dell’articolazione; nella valutazione di molte situazioni di dolore, potrebbe non essere preferibile ad una semplice radiografia. La RMI può rilevare fratture non visibili alla radiografia.

La tomografia computerizzata (TC) è più sensibile di una radiografia ed è spesso usata per acquisire maggiori dettagli su una frattura o su un problema osseo rilevato con le normali radiografie. Una TC è utile se la RMI non è possibile o non è disponibile.

Altri esami di diagnostica per immagini sono l’ecografia, l’artrografia (una procedura radiografica in cui si inietta un colorante radiopaco in uno spazio articolare, per delinearne le strutture, ad esempio i legamenti all’interno dell’articolazione) e la scintigrafia ossea. Questi esami possono aiutare il medico a diagnosticare determinate condizioni. Il medico può asportare un campione di osso, di rivestimento dell’articolazione (sinovia) o di altri tessuti per l’esame al microscopio (biopsia).

Viene spesso effettuato l’esame del liquido articolare in caso di gonfiore dell’articolazione. Il medico estrae il liquido dall’articolazione sterilizzando la zona con una soluzione antisettica, quindi addormentando la cute con un anestetico. Successivamente, si inserisce un ago nell’articolazione per prelevare liquido articolare (una procedura chiamata aspirazione articolare o artrocentesi). Questa procedura non è dolorosa o causa solo un dolore lieve. Solitamente il liquido viene analizzato per cercare, fra le altre cose, i batteri che possono causare l’infezione e viene esaminato al microscopio per cercare i cristalli che causano la gotta e i relativi disturbi.