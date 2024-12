L’espressione “rumori articolari” (crepito) descrive gli schiocchi, scricchiolii o clic avvertiti in un’articolazione.

I rumori articolari come scricchiolii e clic, sono comuni in molti soggetti privi di patologie articolari, ma possono anche comparire per problemi specifici delle articolazioni. Ad esempio, la base della rotula può produrre un cigolio quando è danneggiata dall’osteoartrite e la mandibola può schioccare in caso di patologia articolare temporo-mandibolare.

I medici si informano dei sintomi del paziente ed eseguono un esame obiettivo per determinare se il rumore di un’articolazione è sintomo di un particolare disturbo. Sono necessari esami e trattamenti ulteriori solo se i risultati dell’esame indicano un problema articolare importante. I rumori articolari in sé non indicano necessariamente un problema grave e non richiedono trattamento.