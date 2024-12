Il dolore, il sintomo più comune della sindrome del tunnel tarsale, consiste in una sensazione di bruciore o di formicolio e si può manifestare rimanendo in piedi, camminando o indossando un tipo di scarpe particolari. Il dolore localizzato alla caviglia (solitamente nel lato interno) e irradiato alle dita in genere peggiora durante la deambulazione e viene alleviato dal riposo. Man mano che il disturbo progredisce, il dolore può essere avvertito anche a riposo.