Riposo

Riabilitazione

Si applica ghiaccio sul gomito esterno evitando gli esercizi che provocano dolore. Per mantenere la forma fisica, si può ricorrere ad attività che non usino gli estensori del polso come corsa o ciclismo. Con la riduzione del dolore, si possono intraprendere esercizi di flessibilità e rinforzo. L’utilizzo di un tutore (di solito per qualche settimana) può risultare vantaggioso. Se il dolore da epicondilite laterale è intenso, un operatore sanitario può iniettare un corticosteroide nella parte esterna del gomito. Raramente è necessario l’intervento chirurgico.