La maggior parte delle persone che soffrono di demenza frontotemporale ha problemi a trovare le parole e manifesta difficoltà crescenti a usare e capire il linguaggio (afasia). Per alcune, è difficile articolare un discorso (disartria). È molto difficile prestare attenzione. Per certe persone, i problemi di linguaggio sono gli unici sintomi per 10 anni o più. Per altre, nuovi sintomi si manifestano entro pochi anni.

Alcune persone non riescono a capire il linguaggio, ma parlano in modo fluido, anche se dicono cose che non hanno senso. Altre hanno difficoltà a nominare gli oggetti (anomia) e a riconoscere i visi (prosopagnosia).

Con il progredire della demenza, parlano sempre meno o ripetono quello che dicono o che gli altri hanno detto loro. Alla fine, smettono di parlare.