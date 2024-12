Le persone che soffrono di aprassia non riescono a ricordare o ad eseguire la sequenza di movimenti necessari a completare compiti semplici o complessi, anche se hanno la capacità fisica di svolgere le azioni e i singoli movimenti necessari. Per esempio, abbottonare un bottone, azione che consiste in una serie di tappe, può risultare impossibile, sebbene le mani siano fisicamente in grado di farlo. Solitamente, chi ne soffre non riconosce di avere un problema.

Alcune forme di aprassia interessano solo compiti particolari. Per esempio, le persone possono perdere la capacità di svolgere una delle funzioni seguenti: fare un disegno, scrivere una nota, abbottonarsi la giacca, allacciarsi le scarpe, sollevare un ricevitore del telefono o suonare uno strumento musicale. Possono non essere in grado di fare o imitare dei gesti delle mani (come agitare la mano per salutare) o mostrare come si utilizza un oggetto (come lo spazzolino da denti). Possono non essere in grado di copiare una semplice forma geometrica nonostante siano in grado di vederla e di riconoscerla, di tenere e usare una penna, e di capire il compito.

Le persone con aprassia verbale (del linguaggio) non riescono a produrre le unità sonore di base del linguaggio perché non riescono a iniziare, coordinare o mettere in moto la sequenza muscolare necessaria per parlare.