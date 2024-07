Per alcune persone, bere alcol con moderazione può diminuire il tremore, ma il medico non consiglia questa tattica come trattamento. Periodi di consumo intenso di alcol seguiti da interruzioni improvvise possono aggravare il tremore.

Se necessario, per controllare il tremore si possono utilizzare anche dei farmaci anticonvulsivanti (primidone, topiramato o gabapentin) o propranololo.

Le benzodiazepine possono essere utilizzate per trattare il tremore essenziale se altri farmaci non sono efficaci. Tuttavia, devono essere assunte solo per un breve periodo, se non evitate del tutto.