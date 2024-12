Consultare immediatamente un medico in caso di tremore e uno qualsiasi dei seguenti segnali d’allarme:

Esordio improvviso dei tremori

Variazioni cognitive

Debolezza muscolare

Variazioni della deambulazione

Difficoltà a parlare

Nervosismo o agitazione

Consultare il medico il prima possibile in caso di tremori, ma in assenza di segnali d’allarme, in particolare se: