Possono manifestarsi:

Fastidio, pressione o dolore nel centro del torace

Il fastidio può irradiarsi alla spalla, lungo il braccio o alla gola, alla mascella o ai denti

L’angina di solito insorge sotto sforzo, per esempio salendo le scale o camminando in salita. Scompare entro pochi minuti a riposo. Di solito l’angina insorge ogni volta che si esercita uno sforzo della stessa entità. Per esempio, si può sviluppare angina ogni volta che si percorre la stessa salita. Man mano che le arterie coronarie si restringono ulteriormente, l’angina compare con sforzi sempre meno intensi. Per esempio, se inizialmente l’angina insorgeva salendo 2 rampe di scale, successivamente basta solamente 1 rampa di scale.

L’angina che compare senza sforzo o che peggiora molto rapidamente è chiamata:

L’angina instabile è un avvertimento che potrebbe essere prossimo un attacco cardiaco.