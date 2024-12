Esami per i disturbi oculari

In generale, l’angiografia implica l’iniezione di un colorante nei vasi per renderli più visibili nei test di diagnostica per immagini. L’angiografia dell’occhio, tuttavia, usa il colorante per rendere i vasi più visibili quando il medico li esamina direttamente o li fotografa.

La fluoroangiografia consente al medico di visualizzare con chiarezza i vasi sanguigni sul fondo oculare. In una vena del braccio del paziente viene iniettato un colorante fluorescente visibile alla luce blu. In questo modo, il colorante circola nel sangue, giungendo anche nei vasi della retina. Subito dopo l’iniezione di colorante, viene scattata una sequenza rapida di fotografie della retina, della coroide, del disco ottico, dell’iride o una combinazione. Il colorante rende fluorescente l’interno dei vasi sanguigni, che diventano così visibili.

La fluoroangiografia è particolarmente utile nella diagnosi di degenerazione maculare, ostruzione dei vasi retinici e retinopatia diabetica. Questo tipo di angiografia è usato anche per valutare pazienti che potrebbero richiedere procedure laser sulla retina.

L’angiografia al verde di indocianina consente di visualizzare i vasi della retina e della coroide. Come nel caso della fluoroangiografia, viene iniettato un colorante fluorescente in una vena. Questo tipo di angiografia fornisce un maggiore dettaglio dei vasi della coroide rispetto alla fluoroangiografia. L’angiografia al verde di indocianina è usata per visualizzare la degenerazione maculare e rilevare la crescita di nuovi vasi nell’occhio.