Unità di assistenza specialistica

Le unità di terapia intensiva (UTI) sono destinate a pazienti gravemente malati. Si tratta di pazienti che hanno avuto una compromissione improvvisa e generale (insufficienza) di un organo, come fegato, polmoni (che necessitano di ventilazione assistita) o reni (che necessitano di dialisi). I pazienti in stato di shock con una grave infezione in atto o sottoposti a un intervento chirurgico maggiore hanno molte probabilità di essere collocati in UTI. Gli ospedali di grandi dimensioni possono disporre di una speciale unità di terapia intensiva pediatrica (UTIP) per i bambini. Gli ospedali possono avere UTI diverse per tipi diversi di pazienti, come quelli sottoposti a un intervento chirurgico (UTI chirurgica) o che hanno subito gravi lesioni (UTI traumi), ictus (UTI neurologica) o un grave infarto (UTI cardiaca). Questi tipi diversi di UTI di solito prevedono protocolli di monitoraggio e trattamento specifici a supporto dei pazienti ricoverati in queste unità.

Le UTI dispongono di apparecchiature per sostenere e monitorare costantemente le funzioni vitali, quali:

Monitor cardiaco: un’apparecchiatura che monitora la frequenza e il ritmo del cuore (elettrocardiografia o ECG), la pressione del sangue e la frequenza respiratoria, collegata al paziente mediante varie linee o cavi.

Linea endovenosa (EV) centrale: un catetere inserito in una vena del collo, del torace superiore o della parte superiore della coscia per somministrare farmaci, liquidi e talvolta sostanze nutritive.

Ventilatori per assistere i pazienti nella respirazione e defibrillatori per ripristinarne il normale ritmo cardiaco.

Poiché i pazienti ricoverati in UTI richiedono più cure del solito, sono disponibili più membri del personale. Gli orari e le regole di visita per i visitatori sono più restrittivi in queste unità.

Le unità di telemetria cardiaca sono destinate alle persone che necessitano di monitoraggio cardiaco, ma la cui condizione non è abbastanza grave da richiedere il monitoraggio intensivo offerto dalle UTI. I monitor cardiaci utilizzati in queste unità in genere trasmettono i dati in modalità wireless per dare ai pazienti la possibilità di camminare e usare il bagno senza difficoltà.

Le unità di terapia semi-intensiva (unità di terapia intermedia) sono per pazienti troppo malati per una degenza in un letto d’ospedale regolare, ma più stabili rispetto ai pazienti in terapia intensiva. Non tutti gli ospedali sono dotati di queste unità.