Problemi dovuti al ricovero ospedaliero

Il solo fatto di essere in ospedale può provocare determinati problemi, in particolare infezioni (denominate infezioni ospedaliere). Altri problemi includono quanto segue

Talvolta, un problema porta a un altro. Quando sono ricoverati in ospedale, alcuni soggetti confusi, depressi, o denutriti o anziani, spesso diventano meno in grado di prendersi cura di sé stessi. Coloro che non possono avere adeguatamente cura di sé stessi hanno maggiori probabilità di trascorrere lunghe degenze in ospedale e di finire per essere ricoverati in una casa di cura dopo la dimissione.

Se il paziente o i familiari prevedono problemi, è necessario che discutano le misure di prevenzione con il personale. Per esempio, se comunicare è un problema a causa di differenze linguistiche o di problemi di udito, i familiari devono informarne il personale ospedaliero. Il personale può prendere misure per aiutare, come organizzare traduttori professionali di persona o altri servizi di traduzione remota (ad es., videoconferenze o tablet).