Dimissione ospedaliera

Al momento della dimissione dall’ospedale, la maggior parte delle persone riceve prescrizioni di nuovi farmaci. A volte si ha difficoltà a procurarseli. Per esempio, la farmacia abituale potrebbe non averli in magazzino o l’assicurazione potrebbe non coprirne il costo e il paziente non può permetterseli.

A volte le persone si procurano i farmaci da una farmacia che consegna per posta e potrebbero essere necessari più giorni o anche una settimana per riceverli. Questo ritardo può essere pericoloso, in quanto alcuni farmaci (quali gli antibiotici o gli anticoagulanti, che prevengono i coaguli di sangue) devono essere iniziati o proseguiti subito dopo la dimissione e, per prevenire gravi complicanze, non si deve saltare alcuna dose. Per evitare eventuali ritardi, è bene chiedere al medico di inviare elettronicamente o via fax la prescrizione a una farmacia di zona e chiamare la farmacia prima di uscire dall’ospedale per verificare che i farmaci siano immediatamente disponibili. Un assistente sociale può aiutare in questo processo e a trovare soluzioni in caso di problemi nel pagare i farmaci.