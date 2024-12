Denutrizione da ricovero in ospedale

Il personale ospedaliero può accertarsi che le diete restrittive vengano variate non appena non sono più necessarie, e può controllare la quantità di cibo assunta dai pazienti giornalmente. Al momento del ricovero ospedaliero, i pazienti o i loro familiari possono informare il personale in merito agli alimenti preferiti o non graditi. Le diete ospedaliere possono essere modificate in una certa misura. I familiari possono portare degli alimenti preferiti del paziente, tranne se banditi per ragioni mediche. La presenza di un familiare durante i pasti può aiutare perché i pazienti spesso tendono a mangiare di più quando sono in compagnia. I familiari o il personale devono accertarsi che i pazienti che portano protesi le abbiano con sé e le indossino. Il dietologo dell’ospedale può fornire ai pazienti integratori alimentari in forma liquida per aiutare a prevenire la denutrizione.

Una brocca di acqua fresca deve essere collocata a poca distanza dal letto, a meno che non sia necessario limitare i liquidi a causa di un disturbo. I familiari e il personale devono incoraggiare i pazienti a bere, offrendo regolarmente loro delle bevande.

Se i pazienti non possono alimentarsi per via orale, un fluido contenente sostanze nutritive può essere somministrato attraverso un tubo inserito nello stomaco (alimentazione tramite un sondino inserito nel naso o in un piccolo foro nella parete addominale) o, meno frequentemente, una vena (alimentazione per via endovenosa). Questi tipi di alimentazione possono essere necessari per un breve periodo finché i pazienti non riescono a ingerire con sicurezza una quantità di alimenti sufficiente per via orale.