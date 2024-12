Errori nelle cure ospedaliere

Quando le persone sono ricoverate in ospedale, gli errori possono capitare. In ospedale, l’assistenza è complicata, l’ambiente è stressante, molte persone e sistemi diversi devono collaborare e ai professionisti sanitari può essere chiesto di lavorare in condizioni che causano stanchezza e/o privazione del sonno. Di conseguenza, l’assistenza ospedaliera non è sicura come dovrebbe. Alcuni esperti sostengono che ogni anno negli Stati Uniti, gli errori medici prevenibili contribuiscono al decesso di fino a 250.000 pazienti (anche se non tutti gli esperti sono d’accordo). Gli errori clinici sono una causa importante di decesso negli Stati Uniti.

Possono comprendere:

somministrazione a un paziente di un farmaco errato, di una dose errata o di un farmaco a cui è allergico

programmazione di esami o somministrazione di farmaci alla persona sbagliata

esecuzione di un intervento chirurgico sul lato sbagliato o nella sede sbagliata del corpo

trascurare i risultati di esami importanti

Negli ultimi dieci anni, gli ospedali statunitensi hanno compiuto molti progressi nella progettazione di sistemi per identificare e prevenire gli errori di assistenza.

Tuttavia, uno dei modi migliori per aiutare a prevenire gli errori consiste nel far partecipare il paziente alla propria cura, facendo sì che faccia domande e si informi sul proprio trattamento. Misure che si possono adottare:

fornire un elenco accurato dei farmaci che si assumono a casa

fornire un elenco delle allergie ai farmaci

comprendere perché vengono somministrati determinati farmaci in ospedale e perché vengono effettuati determinati esami

imparare i nomi dei farmaci che vengono prescritti e somministrati, nonché le dosi e la posologia giornaliera

ogni volta che un infermiere somministra un farmaco, chiedergli il nome del farmaco e il motivo per cui viene somministrato

chiedere i risultati di eventuali esami a cui ci si è sottoposti

chiedere ai professionisti sanitari di lavarsi le mani prima di eseguire un esame

chiedere ai membri del personale ospedaliero di essere chiamati per nome

ottenere un elenco scritto dei farmaci che bisogna assumere e istruzioni di follow-up al momento delle dimissioni

assicurarsi che loro, il loro medico e il loro chirurgo siano tutti d’accordo e abbiano chiare le procedure da svolgere in un eventuale intervento chirurgico

porre domande se qualcosa sembra non essere corretto

chiedere a un parente o a un amico che li accompagni e che ponga domande per il paziente

Tutti hanno il diritto di sapere se vi è stato un errore nelle proprie cure. Se è stato commesso un errore, si deve chiedere al medico o all’infermiere di: