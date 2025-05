Assistenza ospedaliera per gli anziani

L’aggressività con cui viene trattato un disturbo in ospedale non deve dipendere dall’età del paziente. I familiari e i pazienti anziani devono consultarsi con un medico per accertarsi che le opzioni terapeutiche siano basate sulla gravità della patologia e non sull’età. Tuttavia, per i pazienti anziani talvolta sono maggiormente appropriati trattamenti meno aggressivi, secondo i loro desideri e le loro prospettive, vale a dire, secondo le previsioni in termini di progressione della malattia e aspettativa di vita. Disporre di dichiarazioni anticipate in merito al tipo di assistenza desiderato dal paziente è particolarmente importante per gli anziani.