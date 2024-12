Gli ospedali offrono ampie risorse e competenze che consentono ai medici di diagnosticare e curare rapidamente una vasta gamma di malattie.

Tuttavia, un ospedale può essere un luogo che provoca timore e confusione. Spesso, il trattamento avviene in modo rapido e senza spiegazioni. Sapere cosa aspettarsi può aiutare i pazienti ad affrontare e a partecipare attivamente alle cure durante la loro degenza. Capire di più su ciò che fanno gli ospedali e perché lo fanno può aiutare i pazienti a sentirsi meno intimiditi dalla loro esperienza ospedaliera, ad avere maggiore controllo e sentirsi più sicuri sulla loro salute una volta dimessi.

I pazienti vengono ricoverati in ospedale quando hanno problemi di salute potenzialmente letali (come un infarto miocardico). Inoltre, possono essere ricoverati per disturbi meno gravi che non possono essere adeguatamente trattati in un altro luogo (per esempio a casa o in un centro di chirurgia ambulatoriale). Un medico (il medico di base, uno specialista o un medico di pronto soccorso) determina se i pazienti presentano un problema di salute abbastanza grave da giustificare il ricovero ospedaliero.

L’obiettivo principale del ricovero in ospedale consiste nel

ripristinare o migliorare la salute in modo che le persone possano essere dimesse in sicurezza

Pertanto, le degenze devono essere relativamente brevi e consentire ai pazienti di essere dimessi in modo sicuro a casa o in un altro contesto di assistenza sanitaria in cui il trattamento possa essere completato.

Per molti pazienti, il ricovero ospedaliero inizia con una visita al pronto soccorso. Sapere quando e come recarsi al pronto soccorso sono due considerazioni importanti. Quando ci si reca al pronto soccorso, occorre portare con sé la propria cartella medica.

I bambini possono richiedere che un genitore o un altro assistente rimanga in ospedale la maggior parte del tempo.

Registrazione per il ricovero ospedaliero Il primo passo per il ricovero è la registrazione. Talvolta, la registrazione può essere eseguita prima di arrivare all’ospedale. La registrazione comporta la compilazione di moduli che prevedono quanto segue: informazioni di base (per esempio nome e indirizzo)

dati dell’assicurazione sanitaria

recapiti telefonici o nominativi di familiari e amici da contattare in caso di emergenza

consenso al trattamento

consenso a rilasciare informazioni alle compagnie di assicurazione o al Servizio Sanitario Nazionale

accordo per la contribuzione alle spese I pazienti ricevono un bracciale di identificazione da indossare al polso; devono controllare e accertare che le informazioni riportate sul bracciale siano corrette e tenerlo sempre al polso. In questo modo, quando si eseguono esami o procedure, il personale può accertarsi di esaminare il paziente giusto. In molti ospedali, il bracciale di identificazione ha un codice a barre univoco, personalizzato, che gli operatori sanitari scansionano prima di somministrare farmaci o altri trattamenti o di eseguire esami per garantire che ciascun soggetto riceva l’assistenza adeguata nelle tempistiche adeguate. Negli Stati Uniti, una legge federale denominata Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) è valida per la maggior parte degli istituti sanitari e dei medici. Questa legge dispone una serie di norme dettagliate sulla privacy, sull’accesso alle informazioni e sulla divulgazione di informazioni sanitarie individuali identificabili dette informazioni sanitarie protette.

Che cosa portare in ospedale Sia che si venga ricoverati in ospedale dal pronto soccorso o dal medico, si devono portare le proprie informazioni sanitarie. Le cose più importanti da portare sono: un elenco di tutti i farmaci che si assumono e le relative dosi (l’elenco deve comprendere farmaci da banco, farmaci su prescrizione e integratori alimentari, quali vitamine, minerali e piante medicinali)

un elenco di eventuali allergie ai farmaci

eventuali istruzioni scritte del proprio medico Se non si è in possesso di queste informazioni o si è troppo malati per comunicarle, devono fornirle i parenti o gli amici, se possibile, e devono portare tutte le confezioni di farmaci che trovano in casa per consentire al personale ospedaliero di stilare un elenco di tutti i farmaci nella cartella clinica. È importante anche portare una copia della cartella sanitaria più recente e la documentazione dei recenti ricoveri in ospedale. Tuttavia, molte persone non sono in possesso di tale documentazione. In tali casi, il personale dell’ospedale ottiene in genere le informazioni dal medico di base, dai registri dei reparti ospedalieri o da entrambi. Gli ospedali raccomandano inoltre ai soggetti di portare le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento ed eventuali moduli legali che indichino chi può prendere decisioni mediche in luogo del soggetto qualora questo non sia più in grado di farlo (procura a lungo termine per assistenza sanitaria). Tutte queste informazioni devono essere consegnate al personale infermieristico responsabile della sistemazione in una stanza di ospedale. Oggetti personali I pazienti devono anche portare quanto segue: oggetti per l’igiene personale, compreso un rasoio se usato a casa

una vestaglia

indumenti da notte

ciabatte

occhiali da vista, dispositivi acustici e protesi dentali (se utilizzati a casa)

una macchina CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree) per aiutare la respirazione (se utilizzata)

alcuni oggetti personali, come fotografie dei propri cari, per sentirsi più a proprio agio ed, eventualmente, qualcosa da leggere

cellulare e caricatore del cellulare Se un bambino viene ricoverato in ospedale, i genitori devono portare un oggetto rassicurante, come una coperta o il peluche preferito. Dato che capita spesso di smarrire oggetti in ospedale (soprattutto quando si viene cambiati di stanza), tutti gli oggetti personali vanno contrassegnati o etichettati. È consigliabile non portare in ospedale gli oggetti di valore (come fedi nuziali o altri gioielli, carte di credito o grandi somme di denaro). Farmaci su prescrizione attuali Molte persone portano con sé i propri farmaci in ospedale in modo da poterli usare. Tuttavia, per garantire che ricevano il tipo e la dose corretti dei farmaci, ai pazienti vengono invece somministrati gli stessi farmaci o versioni simili forniti dall’ospedale. Se il paziente porta i farmaci in ospedale per la revisione da parte del medico o del personale, i farmaci vengono di solito riportati a casa da un familiare o un amico dopo essere stati registrati nella cartella clinica. Pertanto, in generale, i farmaci su prescrizione devono essere lasciati a casa. Fanno eccezione farmaci costosi, insoliti o difficili da ottenere. Questi devono essere portati con sé, in quanto l’ospedale può non essere in grado di fornire immediatamente farmaci equivalenti. Tali farmaci includono i chemioterapici rari e i farmaci sperimentali. In questi casi, il farmaco viene consegnato al farmacista dell’ospedale che lo controlla prima della somministrazione. Durante il ricovero del paziente, il farmaco viene conservato in un’area apposita e ogni dose viene somministrata dall’infermiere.