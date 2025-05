Membri del team di assistenza ospedaliera

I fisioterapisti valutano e trattano i pazienti che hanno difficoltà funzionali, per esempio, difficoltà a deambulare, a cambiare posizione o a passare dal letto alla sedia. Questi problemi possono insorgere o peggiorare in ospedale perché le persone rimangono a lungo a letto (riposo a letto), come può avvenire dopo un intervento o perché il loro disturbo peggiora.

I fisioterapisti valutano la forza, la resistenza e la coordinazione e preparano brevi programmi di attività fisica da compiere in ospedale per aiutare le persone a svolgere meglio le proprie funzioni fisiche e a diventare più indipendenti. Spesso i fisioterapisti aiutano i medici a determinare se dopo le dimissioni i pazienti sono in grado di svolgere le proprie funzioni da soli a casa, se possono aver bisogno di assistenza domiciliare o se debbano essere trasferiti in una struttura di assistenza specializzata per ricevere fisioterapia aggiuntiva.