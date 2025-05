Incontinenza da ospedalizzazione

In ospedale, alcuni pazienti potrebbero avere perdite involontarie di urina (incontinenza urinaria) o feci (incontinenza fecale). In questi casi, l’incontinenza può essere causata dall’ambiente piuttosto che dalla condizione fisica dei pazienti.

L’incontinenza può essere favorita dalle seguenti condizioni:

confinamento a letto

assunzione di diuretici, che causano il rapido riempimento di urina della vescica

difficoltà ad alzarsi dal letto, perché il letto è troppo alto o perché i pazienti sono deboli o malati

essere affetti da una malattia o avere subito un intervento chirurgico che rende difficile o doloroso camminare

apparecchiature collegate al corpo, quali tubi di fleboclisi endovenosi (EV) o ossigeno, monitor cardiaci e cateteri

soffrire di un’infezione della vescica o dell’intestino

Pertanto, arrivare al bagno diventa complicato e potrebbe richiedere più tempo e una maggiore pianificazione rispetto al solito.

Un’alternativa può essere costituita da padelle, che però sono difficili da usare o creano disagio. Potrebbe essere necessario un aiuto per utilizzare la padella o per recarsi alla toilette. I pazienti affetti da demenza, che entrano improvvisamente in uno stato confusionale, o coloro che hanno avuto un ictus, possono non essere in grado di utilizzare il campanello di chiamata per richiedere aiuto. Dopo avere premuto il pulsante di chiamata, il personale di assistenza potrebbe tardare. Tali ritardi possono determinare incontinenza.

Inoltre, alcuni farmaci e disturbi possono favorire maggiormente l’eventuale comparsa di incontinenza.

(Vedere anche Problemi dovuti al ricovero ospedaliero).