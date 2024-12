Una giornata in ospedale

Se è in programma un esame o un intervento chirurgico, ai pazienti può non essere consentito mangiare o bere per un periodo di tempo (spesso a partire dalla mezzanotte del giorno precedente). Durante questo tempo, vengono somministrati liquidi al paziente attraverso una linea endovenosa (EV), che solitamente viene posizionata all’inizio del ricovero in ospedale. La programmazione di esami e interventi può cambiare improvvisamente in caso di emergenze. In tali casi, i pazienti possono provare frustrazione per la limitazione di cibi e bevande.

Vari motivi possono richiedere trasferimenti da una stanza all’altra (a volte a un piano diverso). Per esempio, i pazienti possono essere trasferiti in un’area dell’ospedale dotata di meno apparecchiature di monitoraggio se le loro condizioni migliorano. Oppure se peggiorano, possono essere trasferiti in un’unità di terapia intensiva, che è dotata di apparecchiature di supporto specializzate.