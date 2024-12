Cadute dovute al ricovero ospedaliero

Se i pazienti ricoverati in ospedale o i loro familiari si rendono conto di cosa potrebbe causare una caduta in un ospedale, possono prendere misure per impedirlo. Per esempio, per contrastare la debolezza muscolare, i pazienti potrebbero alzarsi dal letto quanto prima possibile e praticare attività fisica. I familiari o il personale possono accompagnare i pazienti mentre camminano lungo i corridoi dell’ospedale fino a quando non avranno recuperato la forza muscolare.

La maggior parte delle cadute si verifica quando i pazienti scendono dal letto. Pertanto, i familiari o il personale possono aiutarli nei modi seguenti:

se il letto è troppo alto, chiedere se può essere abbassato

accertarsi che i pazienti comprendano la reale altezza del letto

incoraggiare i pazienti a prestare attenzione e a muoversi lentamente quando si alzano dal letto

accertarsi che i pazienti indossino pantofole o scarpe con suola antiscivolo

mostrare ai pazienti dove è situata la toilette e come arrivarvi (per evitare passi falsi e urti contro gli oggetti dell’arredamento)

mostrare ai pazienti come chiedere aiuto

per i neonati e i bambini piccoli, accertarsi che le barre di protezione siano sollevate

Spesso, il personale cerca di identificare e fornire un aiuto supplementare ai pazienti a rischio di cadere. Il personale può controllare i pazienti di persona a intervalli regolari o sistemarli in camere vicine all’infermeria.

Quando i pazienti sembrano incapaci di alzarsi dal letto in modo sicuro da soli, viene chiesto loro di chiamare con il campanello per ricevere aiuto. Se le persone non si rendono conto o non accettano il fatto di non potersi alzare dal letto da soli, potrebbe essere utilizzato un allarme, che emette un forte segnale acustico per chiamare aiuto se le persone cercano di alzarsi da sole.

I familiari possono chiedere a un medico di controllare i farmaci che devono essere assunti e identificare quelli che possono aumentare il rischio di cadere. Se si utilizza un farmaco di questo tipo, i familiari possono chiedere al medico informazioni sulla possibilità di sostituirlo o di ridurne la dose.