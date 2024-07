In genere, il biofeedback viene utilizzato per trattare il dolore (compresa la cefalea), lo stress, l’ansia e l’insonnia, nonché i disturbi del pavimento pelvico (ad esempio, quelli che contribuiscono all’incontinenza urinaria). Il biofeedback della variabilità della frequenza cardiaca è stato utilizzato anche per migliorare le prestazioni sportive e per una varietà di disturbi mentali o neurologici (ad esempio, disturbo da deficit di attenzione/iperattività [attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD] e trauma cerebrale). Il neurofeedback sembra essere efficace nelle prestazioni cognitive e nel trattamento dell’ADHD.